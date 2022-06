Législatives : le camp présidentiel repasse légèrement devant la Nupes, selon un dernier sondage

Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, Ensemble!, la structure qui regroupe les partis soutenant Emmanuel Macron, obtiendrait 28% des voix au premier tour, contre 27% pour la Nupes.

Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon au coude-à-coude à deux jours du premier tour des législatives. Ensemble !, la coalition des partis soutenant le président de la République (LREM, MoDem, Horizons), devance légèrement la Nupes, l'alliance des partis de gauche, dans un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France publié vendredi 10 juin. Le camp présidentiel est crédité de 28% des voix, contre 27% pour la Nupes. C'est l'exact inverse du sondage précédent, mené par le même institut.

Derrière ce duo, le Rassemblement national est crédité de 19,5% des voix. Les Républicains et leurs alliés UDI ou divers droite obtiendraient eux 11,5%. Les autres formations ou candidats – Reconquête ! avec 5%, les dissidents de la Nupes avec 3%, ou les divers écologistes avec 2,5% – sont nettement en dessous de la barre des 10%. Un autre sondage, Ifop-Fiducial pour LCI, crédite lui la Nupes de 26,5%, contre 26% pour le camp présidentiel.

Compte tenu du mode de scrutin, uninominal à deux tours, les projections en siège d'Ipsos-Sopra Steria dessinent un rapport de force beaucoup moins serré, tout en laissant sur la table l'hypothèse d'une absence de majorité absolue pour le camp présidentiel (289 députés). Ensemble ! obtiendrait de 275 à 315 sièges, la Nupes de 155 à 195 sièges et le bloc LR/UDI/DVD de 35 à 60 sièges.

Ce sondage a été réalisé sur 1 881 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française, inscrite sur les listes électorales, âgée de 18 ans et plus. Il a été effectué sur Internet et selon la méthode des quotas.