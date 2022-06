Législatives : "C'était le premier test de la Nupes et il est réussi", se réjouit Eva Sas, porte-parole d’EELV

Après les résultats du premier tour des législatives, la candidate Nupes dans la 8e circonscription de Paris estime désormais que "tout est possible pour le second tour". Elle appelle "la jeunesse à se mobiliser" car "la participation n'est pas bonne".

"C'était le premier test de la Nupes et il est réussi", se réjouit dimanche 12 juin sur franceinfo Eva Sas, porte-parole d’EELV et après les résultats du premier tour des élections légistlatives. La candidate de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) dans la 8e circonscription de Paris est arrivée en tête avec 41,7% des voix. Elle affrontera au second tour la députée sortante Laëtitia Avia de la majorité présidentielle, qui a totalisé 27,94% des voix.

La Nupes arrive au coude-à-coude avec la coalition présidentielle respectivement à 25,66% et 25,75% des voix, selon le ministère de l'Intérieur. "C'est un très beau score, se félicite Eva Sas. C'était inespéré, il faut le dire, il y a encore cinq ou six semaines". La candidate estime désormais que "tout est possible pour le second tour". Elle appelle "la jeunesse à se mobiliser" car "la participation n'est pas bonne".

Au niveau national, l'abstention s'établit à 52,49% au premier tour des élections législatives, selon le ministère de l'Intérieur. "C'est extrêmement décevant, déplore Eva Sas. Le fait que tout soit possible au second tour doit amener la plupart des citoyens à s'interroger et à aller voter alors qu'ils ne sont pas allés voter au premier tour." Elle lance cet appel particulièrement à "la jeunesse qui veut agir pour le climat". Pour cela, ils doivent selon Eva Sas "se saisir du bulletin Nupes".