Législatives 2024 : Ludivine Daoudi, candidate RN à Caen, retire sa candidature après la diffusion d'une photo d'elle portant une casquette de nazi

La candidate RN qualifiée pour le second tour sur la première circonscription du Calvados, Ludivine Daoudi, retire sa candidature après la diffusion d'une photo d'elle portant une casquette de sous-officier nazi de la Luftwaffe avec une croix gammée dessus, révèle France Bleu Normandie, mardi 2 juillet. Le cliché a été publié lundi sur les réseaux sociaux de son adversaire politique, Emma Fourreau, candidate du Nouveau Front populaire.

Le délégué départemental du RN, invité de France Bleu Normandie mardi matin, Philippe Chapron, a confirmé le retrait de la candidate de la circonscription de Caen. La photo a été prise "il y a bien longtemps, alors que madame Daoudi n'était absolument pas au Rassemblement national". Elle date de "plusieurs années dans une bourse aux armes à Saint-Pierre-sur-Dives", explique le responsable du RN.

"Elle ne nie pas, elle a fait cette photo. Effectivement, elle était de mauvais goût, reconnaît le responsable du RN. De toute manière, la candidature sera retirée dès aujourd'hui." Philippe Chapron, responsable du RN dans le Calvados sur France Bleu Normandie

Ludivine Daoudi n'a pas répondu aux sollicitations d'interviews, indique France Bleu Normandie. La décision politique est "une décision concertée entre nous et au niveau du siège. Elle se retire pour ne pas porter préjudice au RN et à ses candidats, indique Philippe Chapron. On ne peut pas accepter ce genre de chose. La candidature sera retirée dès aujourd'hui et donc il n'y aura pas de candidate du RN sur la première circonscription pour le second tour".

Il n'y aura donc pas de triangulaire dans cette circonscription. Emma Fourreau, candidate du Nouveau Front populaire (34,82% au premier tour), sera donc opposée à Joël Bruneau (DVD) (43,11% au premier tour).