Législatives 2024 : la CGT appelle explicitement à voter pour le Nouveau Front populaire

C'est une première dans l'histoire de la CGT. Le syndicat a appelé, mardi 18 juin, à voter pour le Nouveau Front populaire dans le cadre des élections législatives anticipées. Le deuxième syndicat français rompt ainsi avec la tradition voulant qu'il ne donne pas de consigne de vote avant un scrutin, même s'il a coutume d'appeler à faire barrage à l'extrême droite. Le Comité confédéral national (CCN), organe qui joue le rôle de Parlement de la CGT, s'est prononcé "très largement" en faveur d'une déclaration qui stipule que la centrale "appelle les salariés, retraités et privés d'emploi à aller voter le plus nombreux et nombreuses possible les 30 juin et 7 juillet pour le programme du Nouveau Front populaire", a expliqué le syndicat.

"L'extrême droite est en situation d'accéder au pouvoir pour la première fois de l'histoire de notre République - à l'exception de la période du régime de Vichy", peut-on notamment lire dans le texte de cette déclaration. "Notre République et notre démocratie sont en danger", ajoute-t-il, dénonçant "l'imposture sociale" du RN.

"Un contexte inédit"

"On ne donne pas de consigne, mais nous pensons que c'est le programme qui correspond le mieux à nos aspirations", a précisé sur BFMTV la secrétaire nationale de la CGT, Sophie Binet, assurant que "l'urgence est d'éviter un scénario catastrophe" d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. "On est dans un contexte inédit. Dans ces situations, la CGT a toujours pris ses responsabilités", a-t-elle poursuivi.

"Cette décision souligne la gravité de la menace qui pèse désormais sur le monde du travail avec la possibilité d'un gouvernement du RN", a salué le fondateur de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dans un message publié sur X.