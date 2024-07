Législatives 2024 : le Nouveau Front populaire présentera "une candidature pour Matignon dans la semaine", assure le socialiste Olivier Faure

"Il faut que dans la semaine, nous puissions être en mesure de présenter une candidature pour Matignon et faire en sorte d'obliger le chef de l'État à tenir compte de cette situation", déclare ce lundi sur franceinfo Olivier Faure, au lendemain des élections législatives qui portent la coalition de la gauche en tête à l'Assemblée nationale.

Le chef du PS rejoint ainsi la ligne déjà abordée par Yannick Jadot, quelques minutes plus tôt sur franceinfo : "Le nom viendra dans la semaine (…) soit par consensus, soit par vote", précise le patron du PS. "Nous avons des discussions, nous avons commencé hier soir, nous recommencerons ce soir", poursuit-il.

🔴 Législatives ➡️ "La réalité, c'est le camp présidentiel ne s’en tire que parce que nous avons nous-même appelé au front républicain au second tour", affirme Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. pic.twitter.com/2mb2TZwuvi — franceinfo (@franceinfo) July 8, 2024

"Nous proposerons un gouvernement cette semaine", avait assuré Yannick Jadot quelques instants auparavant, dans le studio de franceinfo. "Dans une démocratie parlementaire, le président propose au groupe arrivé en tête de former un gouvernement pour gouverner le pays, c'est la situation dans laquelle on est, le président doit aller vers le Nouveau Front populaire pour lui proposer Matignon", explique l'écologiste.

"Réconcilier le pays avec lui-même"

Mais qui pour devenir Premier ministre ? "C'est la question à laquelle personne n'a de réponse aujourd'hui", répond Yannick Jadot. Olivier Faure plaide pour "quelqu'un qui sache rassembler la majorité relative et qui puisse, au-delà, rassembler les Français". "Il faut un accord entre nous sur la personnalité qui nous représentera mais je souhaite que ce soit quelqu'un qui soit capable de dialoguer avec l'extérieur. On a besoin de réconcilier le pays avec lui-même", insiste le patron des socialistes.

Il l'assure, il y aura une discussion avec les Insoumis comme avec les autres partis de la coalition de la gauche, mais il estime que Jean-Luc Mélenchon, sans l'exclure pour autant, "n'a pas ce profil-là" car "il est certainement le plus clivant au sein du NFP".

"Nous ne serons pas là pour 15 jours, nous sommes là pour a minima un an, il faut faire la démonstration que la gauche au pouvoir ça fonctionne", prévient Olivier Faure. Selon lui, il ne faut pas "faire l'impasse sur ces 10 millions de Françaises et Français qui ont, à un moment, pensé que l'alternative, le changement, pouvait venir de l'extrême droite". "Il va falloir rassembler les tours et les bourgs", résume-t-il, reprenant l'expression du député insoumis François Ruffin, "et entendre aussi la demande de sécurité posée par les Français."