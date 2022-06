Législatives 2022 : trois candidats de la Nupes, dont Clémentine Autain, seront seuls en lice au second tour après le désistement de leur concurrent

Trois candidats de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) seront seuls en lice au second tour des élections législatives dimanche prochain, après des désistements.

Clémentine Autain dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis

Dans la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, la candidate communiste dissidente Virginie De Carvalho abandonne avant le second tour, a appris mardi 15 juin France Bleu Paris. Ainsi, seule Clémentine Autain (Nupes/LFI) sera en lice. Lors du premier tour des législatives, elles ont obtenu respectivement 15,18% et 46,15% des suffrages. Virginie De Carvalho, première adjointe au maire de Tremblay-en-France s'est expliquée sur sa page Facebook : "Bien évidemment, ce résultat est pour nous une déception. Pour le second tour, nous décidons de retirer notre candidature et de ne pas nous opposer à la candidate de la Nupes ..."

Clémentine Autain a réagi à ce désistement dans un communiqué. La députée La France insoumise investie par la Nupes prend "acte" de cette décision qui est selon elle, "le fruit d’une contrainte, le trop gros écart entre nos scores". Elle critique l'attitude de son ex-rivale au cours de la campagne. "Pendant de longs mois, mon prédécesseur et maire de Tremblay-en-France, François Asensi, a mené avec Virginie de Carvalho une campagne acharnée contre moi, n’hésitant pas à me calomnier faute d’arguments politiques sérieux. L’affirmation d’un pouvoir local valait-il de passer à côté du rassemblement historique de la Nupes, regroupant insoumis, écologistes, communistes, socialistes, personnalités du monde du travail et de la culture, et donc de l’intérêt des habitants de nos villes ?"

Mon communiqué en vue du second tour de l'élection législative dans la 11ème circonscription de Seine-Saint-Denis #Nupes #legislatives2022 pic.twitter.com/oPcnBKllZF — Clémentine Autain (@Clem_Autain) June 14, 2022

S oumya Bourouaha dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis

Dans la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis, le candidat communiste dissident devait affronter au second tour la candidate communiste investie par la Nupes. Mais Azzédine Taïbi a annnoncé mardi le retrait de sa candidature et qu'il quittait le PCF dont il était membre depuis 35 ans, rapporte France Bleu Paris. Le maire de Stains dénonce un "hold-up électoral" et cible la direction du Parti communiste français. "Je n'en veux pas du tout à la candidate qui a été très fortement sollicitée pour entrer dans cette mascarade politique, mais j'en veux à la direction du PCF, la direction fédérale et à ses responsables dans la circonscription qui ont habilement manœuvré pour écarter ma candidature."

Avant d’animer la conférence de presse, vous trouverez en THREAD l’histoire de ma non-investiture par le Parti communiste (PC) en tant que candidat NUPES et soutien de Mélenchon aux #legislatives2022 sur la 4ème circo de la Seine-St-Denis • Stains,Blanc-Mesnil,La Courneuve,Dugny pic.twitter.com/Aohvqlm4J9 — Azzédine TAÏBI (@AzzedineTAIBI) June 14, 2022

Lors de la campagne présidentielle, l'élu avait officiellement soutenu l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon alors que son parti présentait son propre candidat, Fabien Roussel. "Ils m'ont reproché de les avoir trahis mais j'ai été très clair dès le départ en disant que je ne soutiendrai pas Fabien Roussel. Ceux qui m'ont traité de traître sont aujourd'hui les premiers à utiliser la photo et la tête de Jean-Luc Mélenchon pour leur campagne. Où est la cohérence là-dessus ?" Azzédine Taïbi espérait obtenir l'investiture de la Nupes pour ces législatives mais le choix s'est porté sur Soumya Bourouaha. Cette dernière est arrivée en tête du premier tour, dimanche dernier, avec 36,13% des voix contre 21,43% pour son rival. "Mon objectif c'est de tout faire pour que Jean-Luc Mélenchon soit élu Premier ministre et faire que cette circonscription reste à gauche", déclare, le désormais ex-candidat, sans appeler formellement à voter pour Soumya Bourouaha.

Elie Califer dans la 4e circonscription de Guadeloupe

Guadeloupe La 1ère révèle mardi que Marie-Luce Penchard jette l'éponge avant le second tour des législatives et renonce à se proposer aux voix des électeurs de la 4e circonscription de la Guadeloupe. "Les conditions n’étaient plus réunies pour continuer l’aventure", s'est-elle justifiée dans un communiqué. L'ancienne ministre des Outre-mer ajoute : "Pour ceux qui y verraient un manque de courage et un aveu de faiblesse, je dis en toute humilité que c’est, au contraire, une preuve de maturité politique et de réalisme dans ce monde où règnent trop de faux semblants, d’insincérité, de calculs personnels au détriment, bien souvent, de l’intérêt général."

"À vouloir persister ainsi, nous participons à aggraver cette rupture de confiance entre le citoyen et la politique en renforçant les rangs des abstentionnistes." Marie-Luce Penchard à franceinfo

Investie par la majorité présidentielle (Ensemble), Marie-Luce Penchard avait été devancée de 2 972 voix par Elie Califer, le candidat de la Nupes. Ce dernier a recueilli 36,61% des suffrages contre 19,88 % des suffrages pour la vice-présidente de la Région Guadeloupe.