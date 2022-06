DIRECT. Législatives 2022 : la Première ministre Elisabeth Borne attendue dans le Calvados

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: "Il n'y a pas de réserves de voix évidentes."



Les partis de gauche, déjà unis avant le premier tour, ne peuvent pas vraiment se rassembler davantage en vue du second. La Nupes risque ainsi de se retrouver à court d'électeurs dans les quelque 279 affrontements avec la majorité sortante, bien placée pour demeurer la première force politique à l'Assemblée nationale.

: Au coude-à-coude avec la Nupes au second tour des législatives, Ensemble ! envisage désormais ce qui était impensable il y a encore quelques semaines : ne décrocher qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Selon les projections d'Ipsos-Sopra Steria diffusées le soir du premier tour, LREM et ses alliés pourraient obtenir entre 255 et 295 députés au Palais Bourbon. Or, le seuil de la majorité absolue est fixé à 289 sièges. Les partisans d'Emmanuel Macron n'ont que quelques jours pour espérer dépasser cette barre fatidique.

: C'est un peu le duel des extrêmes dans la 7e circonscription dans le Val-de-Marne. D'un côté, l'ancienne ministre Roxana Maracineanu pour la majorité présidentielle. De l'autre, une novice en politique, Rachel Keke, femme de chambre dans la vie, qui porte les couleurs de la Nupes. Ambiance deux salles, deux ambiances. Mon reportage sur place.











(RAPHAEL GODET / FRANCEINFO)

: On démarre la revue de presse avec Le Figaro et L'Humanité qui s'intéressent à l'entre-deux-tours des législatives. Le premier revient sur l'intervention d'Emmanuel Macron sur le tarmac avant de s'envoler pour la Roumanie, qui "dramatise l'enjeu du second tour", le second se penche sur la "génération Nupes".









: Avec 4,2 millions de voix obtenues au premier tour des élections législatives, le RN réalise une progression financière en plus de la poussée électorale. Car ces élections sont aussi l'occasion pour les partis de récupérer une dotation publique en fonction des résultats obtenus. Pour le Rassemblement national, au bord de la faillite depuis des années, c'est une bonne affaire.

: On débute avec le traditionnel point sur l'actualité.



Hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les législatives : il a réclamé une "majorité solide", au nom de l'"intérêt supérieur de la Nation". "Le bateau coule, Macron prend l’avion", a raillé Jean-Luc Mélenchon en meeting à Toulouse mardi soir.





• Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui y sont déployés depuis l'invasion russe de l'Ukraine, avant une visite de soutien à la Moldavie mercredi et un possible déplacement délicat à Kiev.



• La Russie a appelé les Ukrainiens à cesser leur "résistance absurde" à Sievierodonetsk et proposé un "couloir humanitaire" pour en évacuer les civils. Volodymyr Zelensky, de son côté, a exhorté ses compatriotes à "tenir le coup" dans le Donbass.





Début du bac général et technologique avec l'épreuve de philosophie pour plus d'un demi-million de lycéens qui vont plancher sur trois sujets au choix (deux dissertations et un commentaire de texte) prévus dans le cadre de la nouvelle formule, décidé par l'ex-ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.