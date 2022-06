Législatives 2022 : Olivier Faure assure avoir "des informations" selon lesquelles le ministère de l'Économie prévoirait "d'augmenter une part de la TVA"

Lundi 13 juin, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste et candidat de la Nupes aux législatives en Seine-et-Marne, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2.

Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti socialiste, qui est également candidat de la Nupes aux élections législatives dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne, est l'invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 13 juin. Interrogé au sujet de la forte abstention lors du premier tour des élections législatives, qui s'est tenu dimanche 12 juin, Olivier Faure estime que "le problème, c'est que nous sommes seuls à faire campagne" et appelle la coalition autour de la majorité présidentielle "Ensemble !" à débattre.



Selon Olivier Faure, Bercy prévoirait "d'augmenter une part de la TVA"

"La majorité présidentielle actuelle est en passe de devenir la minorité présidentielle", assène Olivier Faure, qui estime que "la gauche peut l'emporter" au second tour des élections législatives. Le Premier secrétaire du Parti socialiste appelle à la mobilisation des jeunes et des quartiers populaires. Enfin, Olivier Faure assure avoir "des informations" selon lesquelles le ministère de l'Économie prévoirait "d'augmenter une part de la TVA" et appelle le gouvernement à "clarifier" la situation.