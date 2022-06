Législatives 2022 : Gabriel Attal accuse la Nupes de remettre "systématiquement en cause tous les chiffres", après les accusations de Manuel Bompard

Manuel Bompard de la Nupes a remis en cause les résultats du premier tour des élections législatives publiés par le ministère de l'Intérieur et "alerte à la nouvelle manipulation de Gérald Darmanin".

Gabriel Attal, le ministre chargé des Comptes publics, accuse, lundi 13 juin sur France Inter, la Nupes de remettre "systématiquement en cause tous les chiffes", après les accusations de Manuel Bompard. Dans un tweet dans la nuit de dimanche à lundi, Manuel Bompard a remis en cause les résultats du premier tour des législatives et "alerte à la nouvelle manipulation de Gérald Darmanin", sans donner d'explications.

Une "triche" dénoncée également sur franceinfo par David Cormand, eurodéputé EELV. "Ils avaient déjà triché en refusant de mettre une nuance Nupes. On comprend mieux d'ailleurs depuis hier soir pourquoi. C'est le Conseil d'État qui avait contraint le ministre de l'Intérieur à mettre cette nuance. Ils ont triché."

"C'est une spécialité chez eux"

Gabriel Attal dénonce une manipulation de la Nupes : "Qu'il s'agisse des élections, on se souvient de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Qu'il s'agisse de notre économie, quand il y a de la croissance ils la remettent en cause. Le taux de chômage, ils disent que ce n’est pas vrai alors que nos entreprises cherchent à recruter." Et de l'assurer "c'est une spécialité chez eux".

Sur le fond, Gabriel Attal indique que "ce qu'il me semble c'est que quand vous regardez l'accord de la Nupes et les candidats qu'ils ont investi officiellement il n'y avait pas de candidats Outre-mer". En Outre-mer des candidats investis Nupes ont été décomptés comme Divers gauche. "Les gens qui ont voté pour la Nupes, par exemple en Outre-mer, ils ne les ont pas comptabilisés, alors que ceux qui, dans les mêmes conditions, ont voté pour la République en marche, ils les ont comptés, donc ils ont fait un calcul d'apothicaire", indique David Cormand sur franceinfo.