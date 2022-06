Législatives 2022 : 20 heures de garde à vue pour un retraité qui alertait sur la présence de deux Sandrine Rousseau parmi les candidats de sa circonscription

"Attention : il y a deux Sandrine Rousseau !" C'est le message que voulait faire passer Patrick De Haas, un retraité de l’enseignement supérieur, devant l'école où il venait de voter, dans la 9e circonscription de Paris. "Ce n’était pas dans un but militant que je l’ai fait, explique-t-il. C’est parce que j’avais failli moi-même être trompé. Je ne voulais pas qu’il y ait d’autres gens trompés par rapport à ce vote."

En effet, c’est dans cette 9e circonscription que Sandrine Rousseau, l’écologiste ex-prétendante à l’investiture EELV pour la présidentielle, se présentait aux élections législatives. Et voulant profiter de sa notoriété, une homonyme a également soumis sa candidature. Mais cette "Sandrine Rousseau" là est une candidate investie par le Mouvement de la Ruralité (anciennement Chasse pêche nature et tradition).

Problème : selon le président du bureau de vote, Aïmane Bassiouni, adjoint au maire du 13e arrondissement, certains électeurs et candidats sont venus se plaindre de l’attitude du retraité qui voulait alerter sur la possible confusion. "J’ai considéré qu’il y avait une nuisance au bon déroulement du processus électoral", déclare l'élu. Donc, comme le veut l'usage, il prévient la police. Mais il estime que ce qui s'est passé par la suite est disproportionné.

"V ous êtes passible de deux ans de prison"

En effet, une fois au commissariat, l'officier de police judiciaire indique à Patrick De Haas qu'il va passer la nuit en garde à vue pour trois motifs : "Attroupement, clameur et menaces, énumère l’enseignant retraité. Et il me dit : vous êtes passible de deux ans de prison et 15 000 euros d’amende. C’était vraiment très brutal". Patrick de Haas est finalement libéré le lendemain midi après la visite d'un avocat commis d'office. Il attend toujours les suites de ce dossier qu'il considère "complètement aberrant".

"Ce n’est même pas une question de proportions. Ça n’a pas lieu d’être !" Patrick de Haas, électeur de la 9e circonscription de Paris à franceinfo

Pour tenter de comprendre pourquoi Patrick de Haas a passé 20 heures en garde à vue, nous avons tenté de joindre la préfecture de police de Paris. Elle n'a pas donné suite à nos questions.

Au final, Sandrine Rousseau, représentant la Nupes, a terminé en tête du premier tour avec 42,9% des suffrages exprimés. Son adversaire étiquetée Divers droite n’a, elle, récolté que 1,88% des voix.