Législative partielle dans le territoire de Belfort : le député des Républicains Ian Boucard annonce son élection

Le candidat des Républicains Ian Boucard, dont l'élection avait été invalidée en décembre, a été élu, dimanche 4 février, député de la 1re circonscription de Belfort au second tour face au candidat LREM-MoDem Christophe Grudler, a-t-il annoncé devant ses partisans rassemblés en mairie.

C'est une "belle victoire pour notre famille politique, non les Républicains ne sont pas morts", a estimé Ian Boucard. "Les Terrifortains ont dit non à la hausse de la CSG, non à la hausse du (prix du) carburant", a-t-il poursuivi, soulignant que cette élection relevait d'un "enjeu national".

Ian Boucard, suppléé par Damien Meslot, ancien député et actuel maire de Belfort, avait terminé en tête au premier tour, recueillant 39% des voix, soit 12 points de plus que son adversaire centriste (26,7%). Le 1er tour avait été marqué par une très forte abstention (70%).