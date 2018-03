Italie : des législatives à l'issue incertaine

Le taux de participation en hausse des élections législatives italiennes est-il déjà un premier indicateur des résultats du scrutin ce dimanche 4 mars ? "Le taux de participation à 19h était de 58%. C'est plus que lors des dernières élections en 2013. Cela veut dire que les Italiens ont compris l'enjeu de la situation", commente le journaliste François Beaudonnet en direct de Rome.

Quel parti, quelle coalition pour gouverner ?

Les Italiens ont trois options. "Soit ils mettent au pouvoir une coalition de droite et d'extrême droite qui prendrait des décisions très fermes en ce qui concerne l'immigration en général et les migrants en particulier, soit ils reconduisent un gouvernement de gauche, ce qui est assez peu probable, soit ils font confiance au Mouvement 5 étoiles, un mouvement populiste et anti-système. Ce serait alors une révolution. Une dernière hypothèse est probable, qu'ils fassent un panachage des trois. Dans ce cas, l'Italie serait ingouvernable", explique le journaliste.

