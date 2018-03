DIRECT. Législatives en Italie : "Il va être très difficile pour quelque force que ce soit de former un gouvernement"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ITALIE

: "Il va être très difficile pour quelque force que ce soit de former un gouvernement."



Selon cette spécialiste des réformes institutionnelles italiennes, interrogée par franceinfo, "la grande inconnue" de ce scrutin est l'attitude du Mouvement 5 étoiles, "qui n'a pas exclu, contrairement à 2013, de s'asseoir aux tables de négociations pour former un gouvernement avec d'autres partis".



: Dans ces élections, trois pôles majeurs s'affrontent : une coalition de droite et d'extrême droite (emmenée notamment par Silvio Berlusconi, de Forza Italia, et Matteo Salvini, de La Ligue), les populistes du Mouvement 5 étoiles, et une coalition de centre-gauche, avec le Parti démocratique de Matteo Renzi.

: Les lève-tôt ont pu glisser leurs bulletins dans les urnes dès 7 heures, comme ici à Rome. Pour les autres, les bureaux sont ouverts jusqu'à 23 heures afin d'élire 630 députés et 315 sénateurs.











