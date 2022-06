Infographies Résultats des législatives 2022 : visualisez le renouvellement important de l'Assemblée, porté par la percée du RN et de la Nupes

Du sang neuf. La percée historique du Rassemblement national aux élections législatives et le retour en force de la gauche, réunie derrière la bannière de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), ont une conséquence logique sur la physionomie de l'Assemblée nationale. Nombre de députés de la majorité présidentielle sortante, candidats sous les couleurs d'Ensemble !, ayant été battus, de nouveaux élus vont faire leur entrée dans l'hémicycle. La chambre basse du Parlement s'en trouve ainsi significativement renouvelée, comme le montrent ces quatre graphiques réalisés par franceinfo.

Sur 577 candidats élus, 294 n'étaient pas déjà députés au cours des cinq dernières années, selon le décompte de franceinfo. Certains ont toutefois pu détenir un mandat au cours d'une législature plus ancienne. La Nupes détient le record de députés non sortants, avec 94 élus, suivie par le Rassemblement national (RN) avec 84 députés, et Ensemble ! avec 81 députés.

L'Assemblée affiche ainsi un taux de renouvellement de 51%. Cette statistique est certes bien inférieure aux 74% d'il y a cinq ans, lorsqu'un raz de marée macroniste avait déferlé sur l'hémicycle. Mais elle reste supérieure à l'ensemble des scrutins législatifs qui se sont déroulés depuis 1962. En 2012, l'Assemblée avait été renouvelée à 40%, et à 26% en 2007.

Près de quatre députés de droite sur cinq sont des sortants

Ce taux de renouvellement diffère cependant grandement d'un parti à l'autre. Ensemble ! ainsi que Les Républicains et leurs alliés de l'UDI affichent une proportion relativement importante de députés sortants, avec respectivement 66% et 78%. La Nupes et le RN, qui disposent de bien plus de députés que lors de la dernière législature, présentent logiquement des taux de renouvellement plus élevés. Ainsi, 71% des élus de la coalition de gauche n'ont pas siégé au cours des cinq dernières années, et 94% des élus du RN découvriront l'Assemblée.

Les sortants d'Ensemble ! moins réélus que les autres

L'élimination de nombreux députés sortants de la majorité présidentielle explique ce fort renouvellement de l'hémicycle. Quelque 453 députés, soit près de 80% de l'Assemblée sortante, se représentaient. Mais seuls 283 d'entre eux, soit 62%, ont été réélus. La coalition présidentielle Ensemble ! paie le plus lourd tribut. Seuls 58% de ses députés sortants qui s'étaient représentés ont été réélus. Victime d'une déroute à la présidentielle, la droite parlementaire (LR et UDI) a un peu moins peiné à conserver ses sièges à l'Assemblée : 63% de ses députés sortants candidats ont à nouveau obtenu la confiance des électeurs.

La Nupes, elle, est parvenue à faire réélire plus de 90% de ses députés sortants à nouveau candidats. Le RN a quant à lui signé un carton plein, puisque ses cinq députés qui avaient siégé au cours des cinq dernières années ont été réélus.