DIRECT. Législatives 2022 : privé de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron cherche un terrain d'entente avec les autres partis

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: A l'heure où je vous écris ce matin, je ne dispose pas d'information sur une réception d'un(e) responsable de La France insoumise à l'Elysée. Nos confrères de l'AFP rapportent que Jean-Luc Mélenchon "n'a pas encore répondu" à l'invitation du président. Son numéro 2, Adrien Quatennens, n'en a en tout cas pas écarté l'idée, s'interrogeant toutefois sur LCI : "pour quoi faire ?"

: Pas de réception par Macron d’un membre LFI ?

: Et Melenchon, il ne le reçoit pas ?

: D'autres, comme le chef du parti EELV, Julien Bayou, seront reçus demain.

: Faisons un petit point sur le planning, qui va consulter à l'Elysée les représentants des principales forces politiques de l'Assemblée pour tenter d'éviter une paralysie de son gouvernement. Six d'entre eux seront reçus successivement aujourd'hui : Christian Jacob (LR) ouvre la marche à 10 heures, avant Olivier Faure (PS) à 11 heures. François Bayrou (MoDem) suivra à 14heures, avant Stanislas Guerini (LREM) à 15 heures, Marine Le Pen (RN) à 17h30 et Fabien Roussel (PCF) à 18h30.

: La semaine dernière, c'était le barrage républicain au cas par cas. Cette semaine, c'est l'alliance avec le RN au cas par cas. La semaine prochaine, c'est Marine Le Pen à Matignon ? https://t.co/jf24swBaEf

: Les masques tombent. Les digues sautent. Les barrages s’écroulent.La fébrilité de LREM les pousse dans les bras de l’extrême droite. Vous pourrez compter sur la solidité du groupe communiste à l’Assemblée. Nous tiendrons la ligne, fidèles à notre histoire. https://t.co/HjEUtHK0Ni

: Quand la boussole indique l’extrême-droite, le naufrage n’est plus qu’à quelques mètres… https://t.co/jbJUU0eCkZ

: "Quand on a besoin d'avoir une majorité et si c'est bon pour les Français, on va aller chercher ces voix-là". Invitée de "C ce soir" sur France 5 hier, la députée LREM Céline Calvez a jugé que son groupe, privé d'une majorité absolu à l'Assemblée, pourrait s'appuyer sur les voix du RN pour faire voter certains textes. Des propos qui ont fait bondir à gauche : Fabien Roussel, Ian Brossat et Olivier Faure ont notamment dénoncé un "naufrage".

: On commence sans plus tarder avec le premier point sur l'actualité de la journée :



• Comment gouverner sans majorité absolue ? Emmanuel Macron va tenter de répondre à cette question aujourd'hui en accueillant à partir de 10 heures à l'Elysée les principales forces politiques de l'Assemblée nationale.



• Le PSG a jeté son dévolu sur un Marseillais, mais il ne s'agit pas de Zidane. Un accord a été trouvé entre l'OGC Nice et le PSG pour la venue de l'entraîneur Christophe Galtier au sein du club parisien, a appris franceinfo. Tout n'est pour autant pas encore ficelé, car Mauricio Pochettino est encore sous contrat au PSG.



• Une vigilance orange "orages" et "canicule" est encore en cours ce matin sur 12 départements du Centre-Est. Plusieurs départements du sud-ouest de la France ont été touchés hier par de violents orages marqués par d'importantes chutes de grêle.



• L'Ukraine a accusé hier la Russie d'intensifier encore ses bombardements meurtriers dans l'Est. D'après Moscou, Kiev aurait frappé en retour des plateformes de forage en mer Noire au large de la Crimée, annexée en 2014.