Infographies Résultats des élections législatives 2024 : visualisez la proportion de nouveaux députés par blocs politiques dans la future Assemblée

Un quart des députés élus lors de ce scrutin n'occupaient pas de siège avant la dissolution du 9 juin dernier. Le nombre de nouveaux élus est plus important au Rassemblement national et au sein du Nouveau Front populaire.

Seulement un quart de nouvelles têtes à l'Assemblée. Alors que les équilibres dans l'Hémicycle ont été bouleversés lors des élections législatives 2024, et que le Nouveau Front populaire est devenu la première force politique sans toutefois atteindre de majorité absolue, seulement 155 des 577 députés élus sont de nouveaux entrants, au soir du second tour. Un chiffre bien plus bas que lors des élections précédentes : ils étaient 432 nouveaux députés en 2017 et 294 en 2022.

Néanmoins, les 155 députés nouvellement élus sont loin d'être tous des néophytes. Plusieurs ont déjà un parcours politique fourni derrière eux, à l'instar de François Hollande, élu en Corrèze, dans la circonscription qu'il avait occupée de 1997 à 2012. Plusieurs ministres feront aussi leur entrée à l'Assemblée nationale en tant que députés, comme Agnès Pannier-Runacher, élue dans la 2e circonscription du Pas-de-Calais, après avoir occupé plusieurs postes ministériels depuis 2020.

Ce chiffre global masque aussi de grandes disparités. La part de nouveaux élus est la plus forte au sein du Rassemblement national, puisque le parti d'extrême droite engrange la plus forte progression du nombre de députés : 42% de ses élus n'occupaient pas de siège à l'Assemblée ces derniers mois. C'est le cas par exemple de Nadine Lechon, élue de justesse en Dordogne, agricultrice et ancienne commerçante. Ou encore de Julien Gabarron, ancien gérant de bar passé par l'UMP, qui a battu la sortante Emmanuelle Ménard à Béziers.

La proportion de néodéputés est un peu plus faible pour le Nouveau Front populaire, à 37%, avec 67 nouveaux députés pour 113 réélus. Béranger Cernon fait partie de ces nouvelles têtes à l'Assemblée : ce cheminot, conducteur du RER D et syndicaliste, a détrôné Nicolas Dupont-Aignan dans l'Essonne. Autre exemple, Abdelkader Lahmar, professeur à Vaulx-en-Velin, qui a remporté la 7e circonscription du Rhône.

Au sein des Républicains et de leurs alliés, le taux de néodéputés tombe à 24% (16 sur 50). On y trouve par exemple Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, élu dans le Val-de-Marne. Le camp présidentiel, lui, ne compte que 8 nouveaux députés, contre 155 déjà en poste (5%).

Pour savoir si votre député fait partie des nouveaux élus à l'Assemblée, vous pouvez rechercher votre département, votre circonscription ou un candidat dans le tableau ci-dessous.