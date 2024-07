Election des vice-présidents de l'Assemblée nationale : aucun député RN n'a été désigné, contrairement à 2022

Xavier Breton (LR), Nadège Abomangoli (LFI), Naïma Moutchou (Horizons) et Clémence Guetté (LFI) ont été élus au premier tour. Ils ont été rejoints par Roland Lescure (Ensemble pour la République) et Annie Genevard (LR) au deuxième tour.

Six vice-présidents, parmi lesquels deux de la France insoumise, mais aucun du Rassemblement national. Xavier Breton (LR), Nadège Abomangoli (LFI), Naïma Moutchou (Horizons) et Clémence Guetté (LFI) ont été élus au premier tour du scrutin pour la vice-présidence de l'Assemblée nationale, vendredi 19 juillet. Ils ont été rejoints par Roland Lescure (Ensemble pour la République) et Annie Genevard (LR) au deuxième tour.

Sébastien Chenu et Hélène Laporte, du RN, n'ont en revanche pas recueilli un nombre de suffrages suffisant. Contrairement à 2022, il n'y aura aucun député d'extrême droite occupant un poste de vice-président. Les députés du groupe RN au Palais Bourbon ont dénoncé vendredi soir sur X "un scandale démocratique fruit d’accords passés entre la Macronie et les Républicains", ainsi qu'une "volonté de l’extrême gauche d’empêcher une juste représentation de 11 millions de Français".

Cette élection des vice-présidents au perchoir a par ailleurs donné lieu à un certain chaos, lors du premier tour. Il a en effet été annulé, pour être réorganisé, à cause "de dix enveloppes en trop", selon la présidente réélue jeudi, Yaël Braun-Pivet (Ensemble pour la République). "Nous allons devoir refaire le scrutin", a-t-elle poursuivi. "Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude", a également tonné dans l'hémicycle le député PS Jérôme Guedj (PS), demandant une enquête et la révision des modalités de vote.