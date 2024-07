Élection des vice-présidents de l'Assemblée : Martin Garagnon, d’Ensemble pour la République, dénonce "un accord tacite entre les extrêmes"

Les résultats de l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale "correspondent à une espèce d'accord tacite qu'on retrouve entre les deux extrêmes de l'Assemblée nationale", a dénoncé vendredi 19 juillet sur franceinfo Martin Garagnon, porte-parole d’Ensemble pour la République, après l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale.

Les six vice-présidents sont donc Clémence Guetté et Nadège Abomangoli (La France insoumise), Naïma Moutchou (Horizons), Xavier Breton (La Droite républicaine), élus au premier tour, Annie Genevard (La Droite républicaine), et Roland Lescure (Ensemble pour la République), élus au deuxième tour.

Ces résultats correspondent "aux bulletins de vote des députés du Rassemblement national qu'ils ont très largement diffusés, appelant à, sur leur bulletin, indiquer le nom de deux députés LFI dont madame Guetté", précise Martin Garagnon. Le député macroniste pointe "un accord tacite qui se retrouve aussi dans les discours de ces deux extrêmes".

Le RN "avait crié au vol de la démocratie après le deuxième tour des élections" législatives, et depuis jeudi soir, "le Nouveau Front populaire, donc la gauche, crie à la magouille et au vol de l'élection" de l'élection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale, explique l'élu Ensemble pour la République. "On retrouve bien une même ligne de conduite avec un discours qui se trumpise de part et d'autre, qui n'a pour conséquence que de brutaliser nos institutions et de fragiliser la démocratie et ses institutions", ajoute Martin Garagnon.