DIRECT. Législatives 2022 : le porte-parole du Parti socialiste salue "un rassemblement historique"

Le plus grand narcotrafiquant de Colombie, "Otoniel", chef du cartel Clan du Golfe, a plaidé non coupable cette nuit devant un tribunal fédéral de Brooklyn. Le Colombien, qui a fait l'objet d'une extradition vers les Etats-Unis, est accusé de trafic international de cocaïne. La juge a décidé de le placer en détention provisoire, ce qu'il n'a pas contesté, et la prochaine audience a été fixée au 2 juin.