Carte Résultats des législatives 2022 : visualisez la percée du Rassemblement national au premier tour

Le parti de Marine Le Pen a quasiment doublé son nombre de qualifications pour le second tour par rapport aux élections législatives de 2017.

L'extrême droite élargit et renforce ses fiefs en France. Le Rassemblement national a largement progressé, dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives, en obtenant 18,68% des suffrages, contre 13,20% en 2017. En cinq ans, le parti de Marine Le Pen a quasiment doublé son nombre de qualifications pour le second tour des législatives. En 2017, 120 candidats du RN étaient présents au second tour. Ils sont 208 à se retrouver en ballottage en 2022.

>> Découvrez les résultats du premier tour des élections législatives dans votre circonscription

Dans le nord-est de la France, le Rassemblement national a encore accru ses scores, à l'image de celui de Marine Le Pen, qui remporte plus de 50% des suffrages dès le premier tour, sans pour autant remporter l'élection. Au total, le parti d'extrême droite termine en première position du premier tour dans 110 circonscriptions. Cette configuration ne s'était présentée que dans une vingtaine de circonscriptions en 2017.