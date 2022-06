Carte Résultats des législatives 2022 : visualisez l'effritement de la majorité présidentielle lors du premier tour

La fin d'une hégémonie. La majorité présidentielle n'a pas réussi à faire de nouveau déferler une vague violette sur la France, dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives, en récoltant 25,75% des suffrages, selon les résultats définitifs. Certes, la coalition Ensemble ! a qualifié l'un de ses candidats dans 417 circonscriptions sur 577, dont la moitié arrive en tête du premier tour. Mais la comparaison avec le ras de marée de 2017 est plus inquiétante pour la macronie.

>> Découvrez les résultats du premier tour des élections législatives dans votre circonscription

En cinq ans, la majorité présidentielle perd sept points et une centaine de qualifications. Pire, elle se retrouve bien moins souvent à la première place. En 2017, La République en marche et le Modem réussissaient l'exploit de se hisser en tête du premier tour dans 451 circonscriptions. Cinq ans plus tard, la coalition Ensemble ! n'atteint cette performance que dans 201 territoires, principalement dans l'ouest de la France. Un effritement qui pourrait conduire Emmanuel Macron à perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale lors du second tour des élections législatives.