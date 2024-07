Carte Résultats des élections législatives 2024 : une circonscription sur quatre a changé de couleur politique, la vôtre est-elle concernée ?

A l'issue du second tour des élections législatives 2024, les trois quarts des circonscriptions n'ont pas changé de couleur politique. Les bascules se sont surtout opérées au détriment du camp présidentiel.

Des nouveaux rapports de force, mais une nouvelle Assemblée qui n'est que partiellement renouvelée. Au lendemain du second tour des élections législatives anticipées, l'alliance de gauche s'est hissée à la première place de ces élections avec 180 sièges, devant Ensemble (163 sièges) et le Rassemblement national et ses alliés (143). Mais seules 143 circonscriptions, soit environ une sur quatre, basculent d'un bord politique à l'autre, tandis que les 434 autres conservent leur couleur politique. C'est moins qu'en 2022, où environ 250 sièges avaient basculé.

Dans le détail, 55 sièges sont passés du camp présidentiel à la gauche, et 28 du camp présidentiel à l'extrême droite. Le Rassemblement national et ses alliés ont aussi ravi 17 circonscriptions à la gauche, et 17 autres à la droite. On dénombre enfin 26 territoires concernés par d'autres revirements, dont 6 où le RN a perdu sa circonscription.

Pour savoir si votre circonscription fait partie de celles qui ont changé de bord politique, vous pouvez consulter notre carte. Les différentes bascules politiques y sont répertoriées. Vous pouvez aussi chercher votre circonscription dans le moteur de recherche qui y est intégré.

Parmi les bascules notables figure celle de la 20e circonscription du Nord, où le député communiste Fabien Roussel a laissé sa place au représentant du RN Guillaume Florquin, élu dès le 1er tour. La circonscription de Damien Abad, dans l'Ain, a aussi été remportée par un représentant du RN, Marc Chavent. Dans les Bouches-du-Rhône, la député macroniste Anne-Laurence Petel, qui avait refusé de se désister alors qu'elle était arrivée troisième au premier tour, laisse aussi son siège au Rassemblement national.

Concernant les bascules à gauche, l'ancien ministre des transports Clément Beaune a cédé son siège à Emmanuel Grégoire, à Paris. La circonscription de Joël Giraud, ancien ministre qui ne se représentait pas, passe aussi dans les mains du Nouveau Front populaire, avec Valérie Rossi, dans les Hautes-Alpes. Enfin, les réélections d'Eric Ciotti et de Christelle d'Intorni, tous deux élus en 2022 sous la bannière des Républicains, mais alliés au Rassemblement national en 2024, a été comptées comme une bascule de la droite à l'extrême droite.