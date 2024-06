Législatives 2024 : que signifie le triangle rouge porté par Manuel Bompard lors du débat avec Gabriel Attal et Jordan Bardella ?

Le coordinateur de La France insoumise explique que son pin's reprend un symbole historique de la lutte ouvrière et antifasciste, arboré par d'autres personnalités de gauche. Il dément tout lien avec l'utilisation du triangle rouge par des militants propalestiniens.

Costume bleu, cravate rouge et triangle rouge accroché au revers de la veste. Lors du débat télévisé qui l'a opposé à Gabriel Attal et Jordan Bardella en vue des législatives, mardi 25 juin sur TF1, ce dernier détail sur la tenue de Manuel Bompard a attiré l'œil de plusieurs personnalités critiques de La France insoumise. Sur le réseau social X, elles ont questionné la signification du pin's écarlate arboré par le coordinateur de LFI, invité au nom du Nouveau Front populaire.

"Hier soir, Manuel Bompard, représentant du 'nouveau Front Populaire' ou Nupes bis et fidèle de Jean-Luc Mélenchon, arborait sur sa veste le triangle rouge inversé, devenu depuis le 7 octobre le symbole des islamistes palestiniens à Gaza (il a d'autres significations, mais plus maintenant). Le message est clair", a jugé le journaliste de Libération Jean Quatremer, mercredi matin, sur son compte X. Un message qui a déclenché une levée de boucliers de la part des militants de gauche sur X, et auquel Manuel Bompard a rapidement répondu, revendiquant porter "un symbole de la résistance anti-fasciste".

Le triangle rouge est le symbole de la résistance anti-fasciste, en souvenir des déportés politiques qui le portaient.



Je le porte depuis presque 10 ans.



Votre tweet est un procès d’intention absolument ignoble. — Manuel Bompard (@mbompard) June 26, 2024

"Le triangle rouge vient de l’histoire des camps de concentration, des opposants politiques. Les membres de LFI l’ont absolument toujours porté", a également réagi l'écologiste Sandrine Rousseau sur ce même réseau social. L'essayiste Raphaël Enthoven, évoquant l'historique antifasciste de ce symbole et son utilisation plus récente par des soutiens du Hamas, a accusé le député sortant LFI d'ambivalence : "En arborant ce triangle, Bompard coche toutes les cases : de la revendication ouvrière jusqu’au symbole menaçant pour les Juifs", écrit-il notamment sur X.

La marque des déportés communistes dans les camps nazis

Le symbole épinglé sur la tenue de Manuel Bompard est apparu pour la première fois en France lors de la manifestation du 1er mai 1890, selon l'historien Sylvain Boulouque, spécialiste des mouvements sociaux. Le triangle rouge côtoie alors l'églantine rouge, plus populaire, qu'il supplémente progressivement au fil des années, explique-t-il à franceinfo. Ce triangle rouge est aussi utilisé pour représenter la revendication d'une journée de travail de huit heures maximum. Sa forme triangulaire fait écho au slogan "8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil" – un symbole à trois côtés pour représenter les fameux trois-huit. Quant à la couleur rouge, elle est issue de la culture ouvriériste dans laquelle s'ancre cette lutte pour la limitation du temps de travail journalier.

Cinquante ans plus tard, les nazis utilisent ce même symbole pour distinguer les prisonniers politiques (communistes, résistants, objecteurs de conscience...) dans les camps de concentration. Cette classification permet alors au nazi de les différencier des Juifs, qui portent une étoile jaune, ou encore des homosexuels, marqués d'un triangle rose. A la sortie de la guerre, les militants antifascistes se réapproprient le triangle rouge comme symbole de résistance à l'extrême droite, en souvenirs de leurs camarades déportés. Le triangle rose suivra le même chemin dans la communauté homosexuelle : on le retrouve par exemple, inversé, dans les logos des associations SOS homophobie et Act Up.

Jean-Luc Mélenchon portant un triangle rouge à sa veste (ainsi que le ruban rouge de Sidaction) sur le plateau de TF1, le 23 mars 2023. (JULIEN DE ROSA / AFP)

Plus récemment, en France, Jean-Luc Mélenchon a contribué à remettre le triangle rouge au goût du jour parmi les militants de gauche. Dans une vidéo amateure de 2011, disponible sur YouTube, le leader insoumis explique que c'est "un camarade belge", qui lui a offert cet accessoire, alors qu'il se désolait d'être comparé au Front national et cherchait un moyen de souligner sa différence avec le parti d'extrême droite. Il l'a arboré régulièrement depuis, notamment lors de ses campagnes présidentielles de 2017 et 2022.

Un symbole aussi utilisé par des activistes propalestiniens

Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël, et le début de la guerre dans la bande de Gaza, un triangle rouge est également utilisé par des activistes propalestiniens, notamment sur internet, pour montrer leur soutien aux Gazaouis, rapporte la chaîne qatarienne Al Jazeera. Une référence, entre autres, au triangle rouge présent sur le drapeau palestinien, explique Thomas Vescovi, historien et auteur de L'Echec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël. On peut aussi voir ce symbole dans des vidéos diffusées par le Hamas "pour marquer des cibles militaires israéliennes", ajoute-t-il.

A Brooklyn, aux Etats-Unis, des triangles rouges ont été peints sur la maison de la directrice juive du Brooklyn Museum, ont rapporté mi-juin plusieurs médias dont le Guardian. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une façade vandalisée à la peinture rouge, où ces triangles côtoient des inscriptions telles que "Suprémaciste blanche sioniste". "Le triangle rouge est une forme simple et universelle. Son usage, et donc son interprétation, peut être différent en fonction des contextes", rappelle Thomas Vescovi, qui met en garde contre les interprétations hâtives de ce symbole.