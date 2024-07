Législatives 2024 : "Les Français ont voulu nous envoyer beaucoup de messages", analyse Yaël Braun-Pivet, présidente sortante de l'Assemblée nationale

La députée Renaissance, réélue dans les Yvelines, était l’invitée des “4 Vérités" sur France 2, lundi 8 juillet.

Le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête du second tour des élections législatives anticipées, dimanche 8 juillet, et personne n’a la majorité absolue. La nouvelle Assemblée nationale est-elle encore plus confuse que la précédente ? "Les Français ont voulu nous envoyer beaucoup de messages et il va falloir les décrypter au fur et à mesure", a analysé Yaël Braun-Pivet, présidente sortante de l’Assemblée, lundi 8 juillet sur France 2.

"Ce que l’on voit, c’est qu’ils n’ont pas souhaité qu’un groupe ou qu’une force politique soit hégémonique à l’Assemblée nationale", estime la députée Renaissance des Yvelines, réélue dimanche soir.

Aux députés, maintenant, de travailler ensemble et de trouver les voies d’une coalition. “C’est ce qui se passe dans l’ensemble des pays européens qui nous entourent. On me dit que la France n’en serait pas capable, parce que ce n’est pas notre culture politique. Moi, depuis des mois, depuis des années, je pense l’inverse”, ajoute-t-elle.