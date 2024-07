Législatives 2024 : le soulagement du monde médical après les résultats du second tour

Une partie du monde de la santé s'est mobilisée pour faire barrage au Rassemblement national avant le second tour des élections législatives anticipées, dimanche 7 juillet. Au lendemain du scrutin, il y a beaucoup de soulagement et d'attentes parmi ces médecins et responsables d'associations, après le résultat inattendu de ces élections qui place le Nouveau Front Populaire en première position.

Près de 3 600 médecins, chefs de service hospitalier, internes ou représentants d'usagers ont signé une tribune publiée par Mediapart, appelant à faire barrage à l'extrême droite et à voter pour le Nouveau Front Populaire. Le professeur Jean-Daniel Lelièvre, immunologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, est l'un des signataires de la tribune. "C'est une bonne nouvelle mais beaucoup de choses restent à faire, tempère-t-il. Il s'agissait non seulement de faire barrage à des idées que moi je ne partage pas, mais surtout de faire la promotion d'une nouvelle vision des choses. Et on voit qu'ici on va être en difficulté puisque personne n'a de majorité. Cela va donc faire l'objet de discussions, mais je pense que c'est intéressant, il est important que les choses changent dans notre pays."

Des attentes et de l'inquiétude pour les prochains scrutins

Le président de Médecins du Monde est rassuré lui aussi par le résultat des élections, mais Jean-François Corty attend beaucoup du futur gouvernement. "On est soulagés que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir, confie-t-il. Mais dans le même temps, étant une organisation non partisane, on est quand même vigilants sur la nécessité de défendre une politique centrée sur des dimensions sociales fortes, avec plus de moyens notamment à l'hôpital et dans les zones où les services publics sont insuffisants. On réaffirme également la nécessité de défendre des valeurs de droits humanitaires internationaux."

Autre réaction : celle de Rémi Salomon, le président de la Conférence des commissions médicales d'établissements qui représente les médecins des CHU. "Soulagement, le barrage républicain a tenu ! Il faut maintenant répondre aux attentes des Français, sinon ce barrage pourrait ne pas tenir la prochaine fois. Plus qu'un avertissement", a-t-il écrit lundi sur le réseau social X.