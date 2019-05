VIDEOS. Voyages en réalité virtuelle et à 360° autour des élections européennes

Enfilez votre casque de réalité virtuelle pour regarder ces vidéos produites par les étudiants de l'Ecole de l'image Gobelins, en partenariat avec France Télévisions.

Dans le cadre d'une collaboration menée en partenariat avec la direction artistique de l'information de France Télévisions et l'école de l'image des Gobelins, les élèves de la formation Graphiste Motion Designer (GMD) nous entraînent dans de passionnants voyages en réalité virtuelle autour de L'Europe sur la thématique "Datavisualisation en réalité virtuelle autour de l'élection européenne".

Qui sont les Européens les plus travailleurs ?

Loïs Ahmed, Ronan Champigny et Maryvéronique Lecoq nous proposent l'effort sportif comme métaphore ludique du rythme de travail. Le spectateur suit la course au travail de cyclistes en open space.

Quels sont les pays les plus propres en Europe ?

Clémence Gros, Laure Astrid Ntsiba et Léa Margerie nous proposent un voyage graphique dans une ambiance épurée, à la manière d'une prise de notes. Un trait noir guide le spectateur dans cette expérience immersion.

Comment les Européens se déplacent-ils ?

Éloïse Luna, Maud Remblier et Doriane Blondeau nous proposent de suivre le trajet des Européens dans une ville de papier, telle une page blanche. L'apparition des données guide le regard du spectateur.

Dans quels pays vit-on le plus longtemps en Europe ?

Chloé Hedde, Claire Seris et Camille Solbès nous proposent une folle course pour la longévité, entre pays. Une compétition sportive dynamique en animation 2D exagérée qui joue la dualité entre son et image.

- Enseignants : Laure Chapalain, Nanda Fernandez Bredillard, et Thierry Audoux.

- Directeur artistique de l'information France Télévisions : Arnaud Vincenti

- Journaliste France Télévisions : Julien Cholin