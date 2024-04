Elle était l'invitée de "L'Evénement" sur France 2 jeudi.

Dans le débat public, Valérie Hayer regrette "beaucoup de caricatures ces dernières semaines". Si la liste Renaissance l'emporte aux élections européennes, sa tête de liste l'assure : "Je ne voudrais pas opposer monde agricole et environnement". Invitée de "L'Evénement" sur France 2, la députée a assumé avoir voté à la fois le Pacte vert et la Politique agricole commune. "Ce que j'entends de la colère agricole, c'est plus de simplification et de meilleurs revenus", a ajouté Valérie Hayer, qui promet vouloir "porter à l'échelle européenne un Egalim européen". Elle a également souligné que la transition écologique serait un "enjeu de (son) mandat". "Pour la financer, je fais payer ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôts, les gros pollueurs, les géants du numérique", a promis Valérie Hayer.