Résultats européennes 2019 : le Parti populaire européen et les sociaux-démocrates perdent leur majorité, l'extrême droite se renforce

Les deux principaux groupes au Parlement européen perdent chacun 44 et 39 sièges à l'issue des élections européennes. Le groupe Europe des nations et des libertés (ENL), fort du succès du RN en France, en gagne 20.

Un hémicycle européen plus éclaté et sans majorité claire se dessine. Les deux groupes majoritaires au Parlement européen, le Parti populaire européen (PPE) et l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), obtiennent respectivement 173 et 147 sièges sur 751 à l'issue des élections européennes, dimanche 26 mai, selon les estimations de l'institut Kantar pour le Parlement européen.

>> Suivez en direct la soirée électorale des européennes : estimations, résultats, réactions...

Le PPE comptait avant ce scrutin 217 sièges et le S&D 186. Ils perdent ainsi chacun 44 et 39 sièges, tandis que le groupe Europe des nations et des libertés (ENL), où siègent des eurodéputés Rassemblement national (RN), en remporte 57, soit 20 de plus que la précédente législature (37 sièges). L'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe (ALDE), groupe des libéraux centristes au sein du Parlement européen, obtient quant à elle 102 sièges, devenant ainsi la troisième force politique à Strasbourg et Bruxelles.

La fin de la majorité PPE-S&D

Avec 173 eurodéputés élus, le PPE obtient 23,04% des sièges au sein du Parlement européen. Les sociaux-démocrates, deuxième force politique de l'hémicycle, décrochent 19,57% des sièges avec 147 eurodéputés élus. Les deux groupes maintiennent leurs positions historiques de n°1 et n°2 au Parlement, mais perdent la courte majorité absolue qu'ils avaient jusqu'à présent (403 sièges), avec 29% des sièges pour le PPE et 25% pour le S&D. A eux deux, ils ne pèsent plus que 42,61% dans le Parlement fraîchement élu.

Ces résultats laissent présager de difficiles négociations pour la nomination des prochains présidents de la Commission européenne et du Parlement européen, mais également pour les présidences des commissions. Affaiblis, les deux groupes principaux vont sûrement devoir négocier avec d'autres forces au sein du Parlement, telles que l'ALDE, voire avec les Verts.

Les libéraux centristes, avec 102 eurodéputés, obtiennent en effet 13,58% des sièges. Ils se renforcent, avec 34 sièges de plus par rapport à la précédente législature, où ils en comptaient 68. Quant aux Verts, ils passent de 52 à 71 sièges (7,45% des eurodéputés) au sein de l'hémicycle, et sortent ainsi, eux aussi, renforcés de ce scrutin. La Gauche unitaire européenne-Gauche verte nordique (GUE-NGL), où siègent La France insoumise et le Parti communiste français, obtient de son côté 42 sièges, soit quatre sièges de moins qu'entre 2014 et 2019 (46 sièges).

Poussée attendue des nationalistes et populistes

Comme annoncé par des sondages réalisés dans les 28 Etats membres de l'Union européenne, le camp des nationalistes, europhobes et populistes, à la droite du Parti populaire européen, se renforce à l'issue des élections européennes. Le groupe Europe des nations et des libertés (ENL), dont font partie, entre autres, le Rassemblement national et le parti d'extrême droite italien la Ligue mené par Matteo Salvini, gagne largement en influence au sein du Parlement européen, passant de 37 sièges à 57 après ce scrutin. L'ENL, forte du succès du RN en France, rassemble désormais 7,59% des eurodéputés.

A ses côtés, le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD), qui réunit des forces europhobes et populistes telles que le parti du Brexit de Nigel Farage, Les Patriotes et Debout la France, ainsi que le parti "antisystème" italien Mouvement 5 étoiles (M5S), obtient 56 sièges, contre 41 sièges au cours de la précédente législature. Quant au groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR), où siègent notamment le parti conservateur polonais Droit et Justice ainsi que les conservateurs britanniques, il n'obtient que 58 sièges, contre 76 sièges auparavant.

A elles trois, ces formations eurosceptiques, populistes et nationalistes recueillent ainsi 171 sièges, et représentent désormais 22,7% des eurodéputés. Une augmentation sensible par rapport aux 154 sièges qu'ils détenaient lors de la dernière législature. Ces résultats restent insuffisants pour obtenir une majorité au Parlement, mais ils contribuent à bouleverser l'équilibre politique dans l'hémicycle européen.

Une abstention en recul au niveau européen

Depuis les premières élections des eurodéputés, en 1979, l'abstention n'a cessé de gagner du terrain en Europe pour ce scrutin considéré par certains politologues comme des "élections-défouloirs". Entre 1979 et 2014, le taux d'abstention est ainsi passé de 38% à 57,4%, relève le site du Parlement européen.

Cette année fait exception. La participation, au-delà des 50%, s'annonce comme la plus forte pour un scrutin européen depuis un quart de siècle (52,7% en 1994), voire depuis 35 ans (56,7%) en 1984.