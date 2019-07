Parlement européen : c'est l'heure de la rentrée pour les eurodéputés français

Premier jour et premiers instants au cœur du parlement de Strasbourg (Bas-Rhin), mardi 2 juillet dans la matinée pour Pierre Karleskind. "C'est un peu la rentrée des classes. Dans un endroit qui est assez impressionnant", explique le nouvel eurodéputé au micro de France 2. Il était jusqu'alors élu local en Bretagne et est désormais eurodéputé sous la bannière LREM. "C'est très grand, c'est plein de recoins. On essaie de s'y retrouver", détaille-t-il, assez impressionné par les dédales du Parlement.

Un mandat de cinq ans

Au même moment, pour les eurodéputés EELV, c'est l'heure de la présentation à la presse. Parmi eux, Marie Toussaint et également Damien Carême. "Les problèmes auxquels j'étais confronté localement, ils ont une grande partie de leurs solutions ici, au niveau européen", lance l'ancien maire de Grande-Synthe dans le Nord. Marie Toussaint, elle, mesure sa chance d'avoir beaucoup de collègues de la même couleur politique, même si elle "fait face quand même à des forces conservatrices qui sont de plus en plus puissantes aussi", précise-t-elle. La première session plénière dans l'hémicycle est lancée. Le début de cinq ans de mandat pour les 74 eurodéputés français.

