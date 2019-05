La bande de « La faute à l’Europe? » a reçu cette semaine Pascal Canfin, numéro deux de la liste Renaissance aux élections européennes.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Macron et l’écologie: effet whaouh… ou pschitt?

Alors que l’écologie est au coeur des élections européennes à venir, quel bilan tirer des actions du Président Macron en faveur du climat?

Greta Thunberg, une icône verte venue du froid

Nouveau symbole de la jeunesse en marche pour le climat, la jeune Suédoise est sollicitée de toutes parts. Alors, véritable icône ou enfant manipulée? Hughes Beaudouin est allé poser la question au Parlement européen.

L’agriculture de grand-père, était-ce vraiment mieux avant?

Dans une interview accordée au Dauphiné Libéré, le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a affirmé qu’il fallait “revenir à ce que faisaient nos grands-parents”. François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France nous explique la situation.

Commission Juncker, une succession dans le brouillard

La succession de Jean-Claude Juncker sera-t-elle démocratique avec le système des “spitzenkandidaten” instauré au Parlement européen? Pour notre Tonton flingueur Jean Quatremer, rien n’est moins sûr.

