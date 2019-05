"Je n'ai rien reçu" : toutes les professions de foi des candidats aux élections européennes ne sont pas arrivées dans les boîtes aux lettres

Les professions de foi des candidats aux élections européennes sont toujours en cours d'acheminement. La Poste a jusqu'à samedi pour les distribuer. Mais faute de moyens, certains petites listes n'ont pas pu les faire imprimer.

"Je n'ai rien vu dans ma boîte aux lettres..." Sur ce marché parisien du 15e arrondissement, les électeurs regrettent un peu de recevoir tardivement les programmes des différents candidats aux élections européennes du dimanche 26 mai. Pas de panique, l'acheminement des professions de foi des candidats est toujours en cours.

La Poste a jusqu'à la veille du scrutin, samedi, pour distribuer les programmes. Ce n'est pas très pratique, regrette une électrice parisienne. "Ça peut manquer un petit peu, parce que du coup il y a tellement de candidatures, déplore-t-elle. Mais bon, a priori je sais pour qui je vais voter." Des professions de foi pourtant très utiles, estime une autre électrice : "C'est bien d'avoir la parole des gens qui se présentent eux-mêmes, affirme-t-elle. Ce serait bien effectivement qu'on les reçoive une semaine avant, c'est quand même important. Mais bon, faut voir l'organisation dans son ensemble pour voir comment ça se passe."

Des professions de foi consultables sur internet

Même si la distribution est financée par l'État, l'impression des programmes, elle, est à la charge des candidats têtes de liste, et tous n'ont pas pu les faire imprimer. Ainsi, à Paris et dans le département du Nord par exemple, seules 13 professions de foi sur 34 sont envoyées. "La profession de foi n’est pas arrivée dans les boîtes aux lettres, on n’a pas eu les moyens, expliquait jeudi à franceinfo Francis Lalanne, candidat de la liste Alliance jaune. "Si les gens n’ont pas reçu le bulletin de vote, c’est parce qu’on n’a pas eu les moyens de l’envoyer chez les gens. Mais elle peut être consultée sur internet", avait-il ajouté. En effet, toutes les professions de foi sont consultables sur le site internet du ministère de l'Intérieur.

Certaines petites listes qui n'ont pas pu financer l'impression de leurs professions de foi, faute de moyens, invitent par ailleurs leurs électeurs potentiels à imprimer eux-mêmes leur bulletin de vote, en le téléchargeant depuis le site du parti, avant de se rendre aux urnes.