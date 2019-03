Morano, Hortefeux, Péchenard... Les Républicains dévoilent la quasi-totalité de leur liste pour les européennes

Nadine Morano et Brice Hortefeux, tous deux eurodéputés sortants, figurent respectivement en quatrième et cinquième position.

Ils sont au complet, ou presque. Les Républicains ont désigné, mercredi 6 mars, à une large majorité, 20 candidats supplémentaires pour les élections européennes. Les anciens ministres Nadine Morano et Brice Hortefeux, tous deux eurodéputés sortants, figurent respectivement en quatrième et cinquième position, derrière le trio de tête déjà dévoilé fin janvier : François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean.

L'ancien patron de la police nationale, Frédéric Péchenard, est en neuvième position. Parmi les vingt premières places, deux sont encore à attribuer mais sont d'ores et déjà réservées à des "femmes issues du mouvement Les Centristes d'Hervé Morin". L'ancienne ministre Rachida Dati, qui s'était vu proposer la sixième place de la liste, a préféré décliner pour se consacrer à une éventuelle candidature à la municipale à Paris en 2020.

