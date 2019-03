Européennes : Rachida Dati "renonce" à un nouveau mandat pour se concentrer sur Paris

"Aujourd'hui, mon choix, c'est Paris", explique l'eurodéputée au "Figaro", mardi, à un peu plus d'un an des municipales.

L'ancienne ministre Les Républicains Rachida Dati a annoncé, mardi 5 mars, dans un entretien au Figaro, qu'elle avait "décidé de renoncer" à se présenter aux élections européennes pour réfléchir "très sérieusement" à une candidature aux élections municipales de 2020 à Paris.

"La politique, ce sont des choix parmi ses combats, a expliqué la maire du 7e arrondissement de la capitale, qui est aussi députée européenne depuis 2009. Et aujourd'hui mon choix, c'est Paris. À Paris, il est urgent de changer de politique et je proposerai de le faire. Je m'y engagerai sans hésitation. Quand on s'engage, on s'engage à fond ! Je réfléchis très sérieusement à cette candidature."

Elle participera à la campagne européenne

Rachida Dati se dit "convaincue" que la droite est en mesure de gagner dans la première ville de France, dont la maire socialiste, Anne Hidalgo, compte briguer un nouveau mandat. Le poste est également convoité par La République en marche, qui n'a pas encore désigné son candidat.

L'eurodéputée apporte par ailleurs son soutien au "trio de qualité" emmené par François-Xavier Bellamy pour les élections européennes du 26 mai. Elle assure qu'elle participera "avec détermination" à la campagne, soulignant avoir "toujours soutenu" sa famille politique.