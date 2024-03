Elections européennes : Malika Sorel, essayiste et ex-membre du Haut-Conseil à l'intégration, devient numéro 2 de la liste RN

Après avoir " travaillé avec Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy et François Fillon", l'essayiste a accepté de figurer en deuxième position sur la liste du RN pour les élections européenne en juin.

Un ralliement de taille pour le Rassemblement national. Dans une interview au Figaro, publiée dimanche 24 mars, l'essayiste Malika Sorel, membre du Haut Conseil à l'intégration et de sa mission laïcité, dissout en 2012, annonce devenir numéro 2 de la liste du RN pour les européennes. "Aujourd'hui, en soutenant Marine Le Pen, en étant numéro 2 de la liste conduite par Jordan Bardella, je souhaite participer à la recomposition française. J'ai travaillé avec Dominique De Villepin, Nicolas Sarkozy et François Fillon : désormais, j'estime que le Rassemblement national est le seul parti qui défende les intérêts supérieurs de la France et du peuple français", explique-t-elle.

"Après avoir observé la décomposition française, mon choix est clair", complète-t-elle dans un fil de messages (thread) postés sur le réseau social X, dimanche en fin de matinée.

Après avoir observé la décomposition française, mon choix est clair.



Rejoindre le RN avec @MLP_officiel et @J_Bardella me permet de participer à la recomposition française, défendant ainsi les intérêts supérieurs de notre pays et de notre peuple.#VivementLe9Juin



1/10 — Malika Sorel (@MalikaSorel) March 24, 2024

Un ralliement salué par Marine Le Pen

Née en France, cette fille d'Algériens était membre du Haut Conseil à l'intégration durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle a écrit plusieurs essais sur l'immigration et ce qu'elle appelle la "décomposition de la France", en reprochant à "une partie" des immigrés de se "retourner contre la terre d'accueil". "Marine Le Pen regarde un certain nombre de réalités en face", estimait-elle en 2017, tout en soutenant François Fillon.

Aujourd'hui, Malika Sorel affirme au Figaro ne pas avoir "trouvé, chez LR, de personnalité qui ait suffisamment de courage politique pour redresser la France et bâtir l'Europe des nations et des peuples qui s'impose". "Comme [Marine Le Pen], je m'attaque au système établi. Il est crucial pour l'avenir de notre pays de restaurer la démocratie et d'assurer une cohérence politique", justifie-t-elle sur X.

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale s'est réjouie de ce choix sur le réseau social. "Nous sommes fiers de pouvoir compter sur elle, sur son parcours et sur son expérience !", a-t-elle salué.