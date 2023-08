Elections européennes de 2024 : Olivier Faure dément le scénario d'une liste commune PS-LFI menée par Ségolène Royal

La deuxième édition du "JDD" version Geoffroy Lejeune mentionne des "négociations" entre les deux partis pour un retour politique de l'ex-candidate à l'élection présidentielle.

Deux numéros et déjà deux polémiques. Alors que la semaine dernière, l'hebdomadaire du dimanche avait choisi pour sa première de couverture une photo différente du sujet évoqué, l'engluant dans une plainte à peine Geoffroy Lejeune arrivé, une nouvelle critique se profile. Dans son édition du 13 août, le "JDD" affirme que des "négociations (entre LFI et le PS) pour un retour de Ségolène Royal en porte-drapeau d’une alliance de gauche aux européennes ont bien avancé". Ce que dément fermement Olivier Faure, premier secrétaire du PS.

"On me fait passer un article du JDD concernant le PS. On est entrés dans l’ère des vérités alternatives chères à Trump. Un déjeuner et des deals imaginaires. Aucune source. Juste du fake. Le JDD n’est plus un journal. Et ceux qui s’y compromettent savent à quoi ils contribuent", a-t-il écrit sur Twitter. Sollicitée par le "JDD", Ségolène Royal n'a de son côté ni confirmé, ni infirmé l'information d'un retour sur la scène politique européenne. La candidate à l'élection présidentielle de 2007 va par ailleurs rejoindre Cyril Hanouna et "TPMP", sur C8, dès la rentrée.

Lors des élections européennes de 2019, la liste menée par Raphaël Glucksmann, représentant entre autres le PS, n'avait pas fait d'étincelles. L'essayiste avait obtenu 6,19% des voix, pire score du parti de gauche à ce scrutin, tandis que les Verts pouvaient se vanter du double. Le nom de la cheffe de file des écologistes pour 2024 est, lui, officiel depuis début juillet. Marie Toussaint, 36 ans, a été désignée par les militants du parti lors d'un vote interne.