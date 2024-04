Élections européennes 2024 : Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, esquive un nouveau débat

Jordan Bardella envoie le troisième de la liste du RN au débat organisé par RFI et France 24, mercredi. Le président du parti est accusé par ses opposants de fuir la confrontation.

Jordan Bardella sèche un nouveau débat des élections européennes, mercredi 10 avril. La tête de liste du Rassemblement national envoie Fabrice Leggeri, troisième sur la liste, au débat RFI et France 24. Jordan Bardella a déjà manqué le débat organisé par Public Sénat. Le favori des sondages fuit-il la confrontation ? C'est, en tout cas, l'avis des autres candidats.

"Un peu de respect", demande Valérie Hayer la candidate macroniste. Pour un cadre de la campagne de Renaissance, "Jordan Bardella a un problème d'arrogance". "De quoi a-t-il peur ?", s'interroge l'équipe de François-Xavier Bellamy. Marie Toussaint, tête de liste des Écologistes, assure avoir la réponse : "Jordan Bardella est peut-être un peu effrayé par les débats actuels." Pour Manon Aubry, tête de liste des Insoumis, "dès qu'il s'agit de parler des sujets européens, il n'y a plus personne. Dès qu'il ne peut plus surfer sur les peurs, il n'est plus là."

"Nous sommes en campagne depuis six mois", répond l'entourage de Jordan Bardella qui rappelle que le favori des sondages va commencer les débats avec tous les candidats un mois avant l'élection. Plus tôt, c'est inutile, avance l'équipe du candidat avant de tacler : "C'est plus simple de faire campagne sur un plateau télévision que sur le terrain." "Mettez Valérie Hayer sur un marché, personne ne s'arrêtera", glisse un proche de Jordan Bardella.