Elections européennes 2024 : Jordan Bardella confirme qu'il sera tête de liste du Rassemblement national

"Comme député européen sortant et chef de parti, je conduirai naturellement la liste du Rassemblement national", a confirmé le président du parti, Jordan Bardella, dans une interview au Figaro publiée dimanche 3 septembre. Le patron du Rassemblement national voit dans ce scrutin, qui se tiendra en juin 2024, une "élection de mi-mandat" et "l'unique occasion pour les Français de sanctionner le gouvernement et de préparer l'après-Emmanuel Macron" avant l'élection présidentielle de 2027.

"Aujourd'hui, il est de ma responsabilité, alors que Marine Le Pen préside notre groupe à l'Assemblée nationale, de mener cette bataille qui sera à la fois nationale et européenne et de faire en sorte que le Rassemblement national remporte ces élections européennes", estime-t-il. Lors des précédentes élections européennes, en 2019, Jordan Bardella, déjà tête de liste, était arrivé en tête avec 23,34% des voix devant la majorité macroniste (22,42%).

Parmi les principales forces politiques, les Verts avec Marie Toussaint et le Parti communiste avec Léon Deffontaines ont d'ores et déjà choisi leurs têtes de liste pour le scrutin. En revanche, la majorité macroniste n'a pas encore fait formellement son choix et, à gauche, les discussions continuent de s'enliser avec La France insoumise qui milite pour une liste commune.