Elections européennes : l'ancien patron des Jeunes communistes Léon Deffontaines a été désigné chef de file du PCF

L'ancien patron des Jeunes communistes Léon Deffontaines a été désigné chef de file du Parti communiste français pour les élections européennes de 2024, a-t-il annoncé samedi 1er juillet. Cela marque un premier pas vers l'autonomie du parti à ce scrutin.

Léon Deffontaines, 27 ans, est un des lieutenants du secrétaire national Fabien Roussel, dont il a été le porte-parole à l'élection présidentielle de 2022. "Je remercie le conseil national du PCF de m'avoir désigné chef de file pour les élections européennes", a-t-il déclaré sur Twitter, se disant "déterminé pour aller à la reconquête de l'électorat populaire".

Léon Deffontaines aura la difficile mission de rehausser le score des communistes, qui n'ont pas atteint les 3% aux élections européennes de 2019 et à la présidentielle en 2022. Le titre de chef de file, entériné par le conseil national du parti, laisse la place à d'éventuelles alliances à gauche, mais ce scénario est devenu improbable ces dernières semaines.

Non seulement parce que les écologistes, qui ont fait le plus gros score en 2019 à gauche, sont résolus à partir seuls. Mais aussi parce que Fabien Roussel veut continuer à réexposer le Parti communiste, avec une ligne anti-mélenchoniste. Léon Deffontaines va focaliser ses efforts de campagne sur la réorientation de l'Europe vers le social, et sur le combat contre l'extrême droite et la probable tête de liste du RN, Jordan Bardella, a précisé le chef de file à l'AFP.