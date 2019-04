Économie : le passage à l'euro a-t-il fait augmenter les prix ?

Les élections européennes auront lieu dans un mois. C'est l'occasion de se pencher sur les nombreux préjugés sur l'Europe. Bruxelles est-il responsable de tout ce dont on l'accuse ? Le passage à l'euro a-t-il vraiment fait augmenter les prix ? "Pas vraiment", répond le journaliste Jean-Pierre Chapel. "Regardez le prix de la baguette : le prix moyen observé aujourd'hui est de 0,88 centime et juste avant le passage à l'euro en 2002, elle valait 0,66 centime. C'est une forte augmentation mais l'augmentation a été beaucoup plus forte pendant les 16 années précédentes. C'est une hausse de 66% contre 33% lors du passage à l'euro".

Inflation maîtrisée

"L'Insee a calculé le panier moyen de consommation. Depuis le passage à l'euro en 2002, les prix ont augmenté de 1,4% par an en moyenne. Avant l'euro, le rythme de hausse était plus élevé : +2,1%. Une inflation maîtrisée, ça fait partie des objectifs officiels de la banque centrale européenne", conclut le journaliste présent en plateau.

Le JT

Les autres sujets du JT