Emmanuel Macron prêt à "bouger" sur les retraites : il "réagit comme un boutiquier", lance le porte-parole du RN

Le porte-parole du RN, Julien Odoul, réagit mardi 12 avril sur franceinfo aux propos d'Emmanuel Macron qui se dit prêt à "bouger" sur les retraites. Au premier jour de la campagne de l'entre-deux tours de la présidentielle, le président-candidat, en déplacement dans le Pas-de-Calais a évoquer la possibilité d'"ouvrir la porte" à un report de l'âge de départ à 64 ans, au lieu de 65 ans comme il le proposait jusque-là.

Emmanuel Macron "découvre des catégories populaires"

Pour Julien Odoul, Emmanuel Macron "réagit comme un boutiquier". Le soutien de Marine Le Pen estime qu'Emmanuel Macron "voit qu'il a une mesure profondément antisociale, profondément injuste, qui va être un cauchemar pour des millions de Français. (...) Il voit bien que cette mesure aujourd'hui fait peur". Selon le porte-parole du RN, le président sortant "a un bilan, on a su ce qu'il savait faire, on a vu de quoi il était capable, qu'il a été le président des très riches".

Julien Odoul affirme également qu'Emmanuel Macron a été "le président de l'effondrement du pouvoir d'achat". "On a plus de 10 millions de pauvres dans notre pays et qu'aujourd'hui, il [Emmanuel Macron] est en campagne. Il découvre des catégories populaires, il découvre qu'il y a des Français qui souffrent". Au sujet du déplacement d'Emmanuel Macron dans le Pas-de-Calais où Marine Le Pen est largement arrivée en tête dimanche au premier tour, Julien Odoul ironise : "C'est bien qu'il aille sur le terrain à quelques jours de la fin de cette élection. Mais très clairement, on ne peut pas faire confiance à Emmanuel Macron".