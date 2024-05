Élections européennes 2024 : Bernard Guetta, Marie-Pierre Védrenne, Pascal Canfin et Nathalie Loiseau sur la liste de la majorité

Bernard Guetta, Marie-Pierre Védrenne ou encore Pascal Canfin figurent sur la liste Renaissance conduite par Valérie Hayer pour les élections européennes, selon les informations de franceinfo vendredi 3 mai. Avec Valérie Hayer, ils composent le quatuor de tête de la liste de la majorité présidentielle. Nathalie Loiseau, tête de liste en 2019, est en cinquième position, devant les eurodéputés Sandro Gozi (investi par le MoDem), et Fabien Keller (Renaissance).

A noter sur la liste, venus de la société civile, Gregory Allione, contrôleur général de sapeurs-pompiers, et président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en huitième position, ou encore le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean, à la 20e position et l'avocate Rachel-Flore Pardo (21e). "C'est une liste de personnalités d'expérience et de compétence, des élus qui seront efficaces immédiatement pour que la France pèse en Europe. Une liste qui reflète aussi l'unité de la majorité et son élargissement", a déclaré à l'AFP le directeur de campagne, Pieyre-Alexandre Anglade.

Un programme présenté lundi

Le parti centriste UDI, qui a noué une alliance avec la majorité pour ces européennes, sera représenté, en 11e position, par Valérie Devaux, adjointe au maire d'Amiens, et par James Chéron, maire de Monterault-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), en 28e position. Le président du Parti radical, Laurent Hénart, figure en 16e position.

Horizons sera représenté par Nathalie Loiseau et Gilles Boyer, eurodéputés sortants, l'ancienne secrétaire d'Etat Bérangère Abba (17e) et Xavier Fournier (24e), adjoint au maire de Guérande. La secrétaire générale du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, Séverine de Compreignac, figure en 19e position, devant le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean, et le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci. La présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis, Shannon Seban, figure en 25e position.

Selon le sondage Ipsos pour franceinfo et Le Parisien publié le 13 avril, la liste conduite par Valérie Hayer, est créditée de 16% des voix derrière celle du Rassemblement nationale (32%) et devant celle du Parti socialiste - Place Publique (13%). La majorité doit présenter son programme lundi, à la veille d'un meeting national à la Mutualité, à Paris.