"Vous me l'apprenez !" : le bonus réparation sur l'électroménager, méconnu mais en vigueur depuis un an, est réévalué en 2024

Parmi les bonnes nouvelles du 1er janvier : la réévaluation, et dans certains cas le doublement, du bonus réparation. Il s'agit d'une aide de l'État instaurée en janvier 2023, qui incite à réparer plutôt qu'à jeter. Problème : beaucoup de gens ne sont pas au courant.

Au service après-vente d'une enseigne d'électroménager à Lyon (Rhône), les devis réparation intègrent le bonus, désormais entre 15 et 60 euros. "Vous me l'apprenez ! L'information ne circule pas bien, mais ça semble intéressant", lance un client. "Sur l'électroménager, non, je n'étais pas au courant. Manque d'information", déplore une autre cliente.

Plus de moyens pour réparer

Le bonus est doublé pour cinq appareils : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, aspirateur, téléviseur. Désormais, au total, 73 produits y donnent droit. "Ça peut être un bon levier, reconnaît un habitant. Cette aide peut nous tourner vers la réparation si elle reste raisonnable budgétairement par rapport au neuf. Par conscience, je pense que c'est plutôt une bonne chose de partir sur une réparation si on est aidé."

Si la garantie vient d'être dépassée de très peu de temps, effectivement ça vaut peut-être le coup. Une cliente à franceinfo

"Avant, quand c'était cassé, on jetait et on rachetait du neuf", observe un autre client. "Maintenant, on se dit que tout est réparable. Par contre, on n'a pas forcément les moyens de réparer. C'est plus rentable d'acheter du neuf, la réparation est possible mais c'est pas compétitif."

Qu'importe, répondent les plus convaincus, il faut revoir notre mode de vie. "On est dans une société de consommation qui est complètement dingue, tranche une Lyonnaise. Je pense qu'on jette beaucoup trop, il suffit d'aller voir dans les déchetteries. Parfois on se pose des questions, il faut que les choses changent. C'est juste du bon sens."