Franceinfo Conseil. Collecte, application... ces initiatives permettant de lutter contre le gaspillage

Amélie Oudéa-Castera a annoncé, samedi, le lancement de la Grande collecte du sport. Une initiative permettant à des personnes qui en ont besoin de récupérer des vêtements ou des accessoires de sport non utilisés. Certaines applications favorisent aussi l’économie circulaire.

La billetterie des Jeux paralympiques de Paris 2024 ouvre lundi 9 octobre avec 2,8 millions de tickets mis en vente à partir de 15 euros. À cette occasion, on revient sur l’annonce faite ce week-end par la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra dans le cadre des Jeux Olympiques. L’idée est de récupérer les équipements et les vêtements de sport non utilisés par les clubs et les particuliers pour en faire profiter d’autres personnes ou pour les recycler.

Clairement, on a tous chez nous une vieille raquette qui traîne au fond du placard, des haltères délaissés, des ballons oubliés ou encore des survêtements trop petits. Il suffira de les rapporter dans l’un des 2024 points de collecte en France, principalement des enseignes sportives, les équipements et vêtements seront ensuite triés, réparés et donnés à des familles, des jeunes ou des associations qui en ont besoin. Le lancement de cette grande collecte du sport est prévu pour le premier trimestre 2024.

Wetri : une application qui permet déjà de limiter le gaspillage

L’objectif de cette grande collecte est de favoriser l’économie circulaire car aujourd’hui la tendance c'est de ne plus jeter mais plutôt de réparer nos produits usagés. C’est aussi ce que propose l’application Wetri. C’est une application qui permet de limiter le gaspillage et c’est aussi un bon plan pour gagner quelques sous en cette période d’inflation. En fait Wetri transforme les déchets ménagers en argent pour les particuliers.

Si on souhaite se débarrasser de son vieux grille-pain, on va sur l’application, on cherche un lieu de collecte près de chez soi, en général ce sont des commerces, on dépose son grille-pain, on le prouve par une photo du produit, ou un reçu et en échange on reçoit des points sur sa cagnotte en ligne, on peut ensuite la convertir en cash, en carte cadeaux ou bien en dons à des associations. À savoir que 1 000 points = 1 €.

Quelque 6 000 points de collectes en France

Sur l’application, il existe 25 catégories de déchets, ça peut être des bouteilles en plastique, des produits de beauté, des vêtements, des rasoirs, des pneus de vélo, ainsi que des appareils électroménagers. Au total, il y a plus de 6 000 points de collectes dans toute la France. C’est une très bonne astuce pour lutter contre le gaspillage surtout quand on sait qu’en France, nous produisons environ 39 millions de tonnes de déchets par an. Et Puis c’est aussi une bonne méthode pour gagner un peu d’argent : en moyenne un utilisateur parvient à gagner entre 200 et 300 euros par an.