Paris 2024 : ce qu'il faut savoir sur l'ouverture de la billetterie des Paralympiques ce lundi

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris (Cojop) met en vente, lundi, 2,8 millions de billets pour assister aux épreuves de parasport en 2024.

Après l'engouement (et les critiques) autour de la vente des billets des Jeux olympiques, c'est au tour de la billetterie des Jeux paralympiques d'ouvrir ses portes, lundi 9 octobre. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris (Cojop) lance la procédure d'achats de tickets pour le grand public à 10 heures, afin d'assister aux 550 épreuves de la quinzaine (du 28 août au 8 septembre 2024) et observer par exemple les performances du paratriathlète Alexis Hanquinquant. Voici ce que vous devez savoir si vous souhaitez en obtenir.

Combien de billets sont en vente ?

Au total, 2,8 millions de places seront en vente pour venir profiter des 259 sessions sportives qui auront lieu. Parmi ces 2,8 millions, 500 000 seront achetés par les parties prenantes (État, collectivités etc.). Dans un objectif de rendre ces Jeux paralympiques accessibles au plus grand nombre, pas moins de 12 000 tickets seront mis à disposition des personnes en fauteuil roulant et autant pour leurs accompagnants. À noter que des places seront également réservées pour des publics en situation de handicap et à mobilité réduite (mais sans fauteuil) avec un accueil spécifiquement dédié.

Comment les acheter ?

Le système de tirage au sort, qui a tant fait parler sur la billetterie des Jeux olympiques, est cette fois remplacé par le principe, plus simple, du premier arrivé, premier servi à partir de 10h lundi. Chaque personne pourra ainsi se procurer un maximum de 30 billets via son compte sur la plateforme dédiée, sachant qu'une commande ne peut excéder 10 billets. Il faudra donc trois commandes pour obtenir le total de billets possibles.

À quels prix ?

80% des tickets seront vendus à un prix de 50 euros ou moins, dont 500 000 à seulement 15 euros, le montant minimum. Si les cérémonies d'ouverture sur la place de la Concorde (entre 150 et 700 euros) et de clôture (entre 45 et 450 euros) dépasseront cette limite, l'ensemble des places pour les compétitions disposeront d'un prix maximum fixé à 100 euros. Résultat, toutes les finales seront listées entre 25 et 100 euros.

Grâce à une offre "famille", il sera possible de prendre jusqu’à deux billets enfants à 10€ chacun (jusqu'à 12 ans) pour deux billets standards achetés. Enfin, deux "Passe découverte" seront proposés à 24 euros : l'un est pour les épreuves à Paris centre (Grand Palais, Arena Champ de Mars, Tour Eiffel et Invalides), dont les disciplines ne sont pas encore précisées, et l'autre pour Paris sud, avec la boccia, le goalball et le tennis de table