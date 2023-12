Économie circulaire : augmenté, étendu... le bonus réparation va devenir plus attractif écouter (2min)

Après son déploiement il y a tout juste un an, le dispositif des bonus réparation destiné à encourager les consommateurs à faire réparer leurs appareils, va être renforcé à partir de janvier.

Pour rendre le bonus réparation plus attractif, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu entend notamment l’augmenter : 60 euros de réduction sur la réparation de votre télé, 50 euros pour celle de votre lave-linge, lave-vaisselle ou sèche-linge et 40 euros pour celle de votre aspirateur. C’est en fait le double de ce qui était initialement prévu pour le bonus réparation de ces cinq appareils de la vie quotidienne et vous pourrez en bénéficier dès le 1er janvier prochain. Un gros coup de pouce pour inciter à prolonger la durée de vie de nos équipements.

Car il y a encore du pain sur la planche : 1,2 million d’euros seulement ont été dépensés sur les 63 millions budgétisés pour l’année 2023. 21 autres appareils vont donc aussi voir le montant de leur bonus réparation augmenter de 5 euros. Cela passe de 10 à 15 euros pour une bouilloire ou un fer à repasser par exemple, de 15 à 20 euros pour un home cinéma ou une perceuse et de 45 à 50 euros pour un ordinateur portable. Et la liste s’agrandit avec 24 nouveaux équipements éligibles au bonus, du rasoir électrique, au sèche-cheveux, en passant par le ventilateur et l’imprimante, portant le total à 73 appareils.

La "casse accidentelle" désormais éligible pour les écrans de smartphones

Autre nouveauté notable : la réparation d’un écran de smartphone pourra bénéficier, dès janvier, d’un bonus de 25 euros, car, pour les plus maladroits, le critère "casse accidentelle" sera désormais éligible. 25 euros seront ainsi déduits de votre facture lorsque vous ferez réparer l’écran brisé de votre téléphone portable ou la poignée cassée de votre lave-linge.

Le bonus se fera directement sur la facture mais il doit s’agir d’équipements éligibles qui ne sont plus couverts par une garantie et la réparation doit être effectuée par un réparateur labellisé QualiRépar, tous sont référencés sur le site internet du label. Ils devraient d’ailleurs être de plus en plus nombreux à proposer ce bonus grâce aux simplifications de procédures mises en place pour eux par le gouvernement.

Et un bonus peut en cacher un autre : les consommateurs les plus vertueux pourront bénéficier d’une majoration de 20% lorsque des pièces issues de l’économie circulaire sont utilisées lors de la réparation. Des mesures pour inciter les Français à se tourner vers des réparateurs privilégiant ces pièces de seconde main, et donc inciter aussi les réparateurs à les utiliser.