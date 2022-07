Livret A : une hausse du taux à 2% "possible", mais pas de geste exceptionnel, selon le gouverneur de la Banque de France

Un doublement du taux du Livret A, de 1% à 2%, à partir du 1er août dans la foulée de la hausse de l'inflation, est "possible", a estimé mercredi 13 juillet sur franceinfo le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a toutefois exclu un geste exceptionnel.

"Il est possible que le taux atteigne 2%" et "ce sera nettement plus pour le livret d'épargne populaire", a-t-il expliqué. La Banque de France calcule le taux d'intérêt du Livret A en prenant en compte l'inflation et les taux d'intérêt des six derniers mois.

"Le Livret d'épargne populaire est un produit extrêmement intéressant pour 19 millions de Français qui y ont accès car il est complètement protégé contre l'inflation." François Villeroy de Galhau à franceinfo

Il a appelé les Français à ouvrir "très vite" un LEP. "Il y en a eu 800 000 sur les cinq premiers mois de l'année. C'est une bonne nouvelle, mais on peut aller nettement plus loin pour des millions de Français", a-t-il indiqué.

Pour le Livret A, le gouverneur de la Banque de France va faire sa proposition de taux au gouvernement : "Comme l'application de la formule conduit à une hausse significative sur le Livret A et encore plus sur le LEP, il n'y a pas à nos yeux de justifications à faire un geste exceptionnel supplémentaire. La formule donne une hausse significative pour les épargnants", a-t-il souligné.