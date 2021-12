Epargne : le taux de rémunération du livret A "augmentera en janvier", annonce Bruno Le Maire

Pour l'instant, le ministre de l'Economie et des Finances n'a pas précisé le montant de cette augmentation.

Bonne nouvelle pour les détenteurs d'un livret A. "Le taux du livret A augmentera en janvier", a déclaré lundi 13 décembre sur BMTV/RMC le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. Pour l'heure, il n'a pas précisé de combien serait cette augmentation. En revanche, son ministère a précisé à l'AFP que l'augmentation du taux serait proposée par le gouvernement en janvier et interviendrait le 1er février. Il faut dire que cela fait deux ans que son taux de rémunération est bloqué à 0,5%.

Le ministre de l'Economie a également annoncé que l'activité partielle dans les secteurs touchés par le rebond épidémique (événementiel, discothèques, etc.) serait prise en charge intégralement "à partir de 65%" de perte de chiffre d'affaires, et non 80% comme jusqu'ici.