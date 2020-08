Coronavirus : les Français ont augmenté leur épargne pendant le confinement

C’était une des conséquences attendues du confinement avec l’arrêt brutal de la consommation, les Français ont plus mis d’argent de côté que d’habitude. Résultat, les dépôts à vue, réalisés sur des comptes bancaires, ont augmenté de 28 % au deuxième trimestre au sein du groupe BPCE. Dans le détail on peut prendre l’exemple de la société générale qui enregistre une hausse des dépôts à vue de 18 % pour atteindre 132 milliards d’euros. Le chiffre est encore plus impressionnant du côté de la BNP : + 27 % de hausse, avec 148 milliards d’euros.

La reprise fragilisée

Les effets de cette situation sont multiples. Tout d’abord un effet positif : les banques ont suffisamment de liquidités pour financer le prêt garanti par l’État. Un dispositif qui a été mis en place pour venir en aide au secteur du tourisme, en difficulté. Malheureusement, il y a aussi un effet négatif : en conservant leur épargne au lieu de consommer, les ménages fragilisent la reprise de l’économie.

