Vidéo "L'impôt sur les superprofits existe déjà ça s'appelle l'impôt sur les bénéfices", estime le ministre Roland Lescure

"On a préféré un dispositif différent" à la taxation des superprofits, a expliqué ce lundi sur franceinfo Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’Industrie, alors que la taxation des superprofits va être examinée par les sénateurs. "L'impôt sur les superprofits existe déjà ça s'appelle l'impôt sur les bénéfices", a ajouté Roland Lescure, opposé à une taxation sur les "superprofits" des entreprises.

"Quand les bénéfices sont là, l'impôt est là qu'ils soient super ou pas", estime ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’Industrie. "Je me méfie de cette réthorique de profiteurs de guerre" et "Total va gagner de l'argent sur les activités de raffinage et il va être taxé dessus".

TotalEnergies a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre, à 5,7 milliards de dollars, contre 2,2 milliards au même trimestre de 2021, profitant à plein de la hausse des cours du pétrole et du gaz qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Total va payer des impôts sur les sociétés et comme il gagne de l'argent en France cette année, il en paiera", explique le ministre.

La remise de 20 centimes "est loin d'être une aumône" pour TotalEnergies

Les bénéfices de TotalEnergies ont alimenté en France un débat sur l'opportunité de les taxer, comme l'Italie et l'Espagne l'ont fait. L'Assemblée nationale a toutefois rejeté de peu samedi l'idée d'une taxe sur les "superprofits" ou "bénéfices exceptionnels" des grandes multinationales.

À la place, TotalEnergies a annoncé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe entre septembre et novembre dans toutes ses stations-service, puis de 10 centimes par litre sur le reste de l'année. Cette remise s'ajoutera aux 30 centimes de ristourne financés par le budget de l'État. Pour Roland Lescure, cette remise représente "quand même à peu près 500 millions d'euros pour Total donc c'est loin d'être une aumône et cela va rentrer directement dans la poche des Françaises et des Français".

"La réalité c'est qu'en France on n'a toujours pas de pétrole et on a une idée qui vient systématiquement dès qu'on a un problème c'est la fiscalité." Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'Industrie à franceinfo

"En France, on est le pays, avec le Danemark qui taxe le plus les ménages et les entreprises. Faisons confiance à la responsabilité des entreprises parce qu'elles en ont une", explique Roland Lescure. Le ministre a affirmé que "les entreprises qui font du profit ont été prêtes à annoncer qu'elles allaient en rendre une partie directement par des baisses de prix".