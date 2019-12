"Un salarié au smic touchera 15 euros de plus par mois en 2020", annonce Muriel Pénicaud

Dans une interview accordée au "Parisien", mardi, la ministre du Travail explique que la hausse du smic sera plus importante que prévu au 1er janvier. Plus de 2 millions de personnes sont concernées.

"Un salarié au smic touchera 15 euros de plus par mois en 2020." Dans les colonnes du Parisien, mardi 17 décembre, Muriel Pénicaud explique que la hausse du salaire minimum de croissance sera plus importante que prévu l'an prochain : +1,2% précisément. Dit autrement : un salarié au smic qui "touchait 1204 euros net par mois en 2019 aura 1219 euros l'année prochaine donc 15 euros de plus par mois en net ou 173 euros dans l'année."

Muriel Pénicaud précise qu'il ne s'agit pas d'un "coup de pouce" du gouvernement, mais bien d'une hausse automatique. "Elle résulte d'une hausse de 0,7% de l'inflation, donc de l'augmentation des prix, mais aussi de la moitié de l'augmentation des salaires ouvriers et employés, soit 0,5%", détaille la ministre du Travail qui proposera cette augmentation au conseil des ministres, mercredi 18 décembre. En France, 2,3 millions de personnes sont concernées.